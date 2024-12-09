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В Менделеевске сообщили о новом кадровом решении

Миляуше Каниповой 31 год, она уроженка Менделеевского района РТ — родилась в селе Бизяки.

Источник: Freepik

В 2017 году окончила с отличием Казанский государственный энергетический университет. Окончила также Малую академию государственного управления КФУ, а в 2019-м — Университет управления ТИСБИ по направлению «Менеджмент в сфере культуры».

Свою трудовую деятельность начала в должности инженера в Менделеевских районных электрических сетях. С 2021 года работает директором муниципального бюджетного учреждения культуры «РДК “Юность”».

«Давайте пожелаем Миляуше Ильгизовне успехов на новой должности», — сказала Галеева.