В Менделеевске сообщили о новом кадровом решении

В 2017 году окончила с отличием Казанский государственный энергетический университет. Окончила также Малую академию государственного управления КФУ, а в 2019-м — Университет управления ТИСБИ по направлению «Менеджмент в сфере культуры».
Свою трудовую деятельность начала в должности инженера в Менделеевских районных электрических сетях. С 2021 года работает директором муниципального бюджетного учреждения культуры «РДК “Юность”».
«Давайте пожелаем Миляуше Ильгизовне успехов на новой должности», — сказала Галеева.