Радий Хабиров назвал героев СВО потомками освободителей от фашизма

«Нам выпало жить в очень непростое время — время героев. Людей, которые жертвуют собой ради других. Тех, кто мужественно и самоотверженно — порой ценой собственной жизни — защищает нашу Родину от врагов. За время спецоперации 12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя Российской Федерации. К сожалению, некоторые из них — посмертно. Я благодарю каждого из наших парней, кто выполняет свой боевой долг в зоне СВО. Все они — достойные потомки наших героических дедов, которые 80 лет назад освободили мир от фашистов. Склоняю голову перед каждым из наших воинов. Их подвиги никогда не будут забыты», — написал руководитель республики в своих соцсетях.