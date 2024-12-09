Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД

«Мы так же, как и наши малайзийские друзья, выступаем за мирное регулирование сегодняшнего кризиса. Мы так же, как и малайзийские друзья, поддерживаем двухгосударственную схему существования государства Палестины, независимого от Израиля. И будем делать все возможное в наших силах с тем, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира», — отметил дипломат.