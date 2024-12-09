Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД

КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек — РИА Новости. Россия сделает все возможное, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Малайзии.
По словам Руденко, ситуация на Ближнем Востоке — одна из тем, по которым позиции России и Малайзии совпадают почти полностью.
«Мы так же, как и наши малайзийские друзья, выступаем за мирное регулирование сегодняшнего кризиса. Мы так же, как и малайзийские друзья, поддерживаем двухгосударственную схему существования государства Палестины, независимого от Израиля. И будем делать все возможное в наших силах с тем, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира», — отметил дипломат.
Темой Азиатского «Валдая» этого года стала стала «Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира». Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре