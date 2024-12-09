В Израиле объяснили вторжение на территорию Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после Войны Судного дня линии разграничения, сообщил в понедельник советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
«Израиль продолжает расширение контроля над зоной разграничения и другими стратегическими точками на горе Хермон и прилегающими к ней территориями. С целью нейтрализации угроз и налаживания контактов с местными друзскими и другими общинами Израиль создает дополнительную зону безопасности за пределами зоны разграничения», — написал Гендельман.
Гендельман добавил, что Израиль будет и далее осуществлять действия, направленные на уничтожение стратегического и тяжелого вооружения на территории Сирии и пресекать любые попытки возобновления поставок оружия из Ирана в Ливан.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название «Браво», со стороны Израиля проходит линия «Альфа».