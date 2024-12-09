Губернатор Травников похвалил мэрию Новосибирска за поданный к НТСК иск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал правильным решением поданный мэрией Новосибирска иск к ООО «НТСК» по поводу коммунальной концессии. Об этом в понедельник, 9 декабря сообщает издание «Континент Сибирь».
Напомним, в пятницу, 6 декабря мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале сообщил, что согласно заключённому с компанией в 2023 году концессионному соглашению, вложения НТСК в 81 объект городских теплосетей должны были составить 1,5 млрд рублей, однако, как показала проверки мэрии, запланированные работы в полном объёме проведены не были, а фактические вложения в муниципальное имущество составляют 680 млн рублей.
«Принято решение потребовать выполнение обязательств через суд. Если суд поддержит наши исковые требования, НТСК обяжут выполнить все пункты соглашения и заплатить штрафные санкции», — написал Кудрявцев.
Спустя час, пресс-служба Сибирской генерирующей компании, в структуру которой входит НТСК, сообщила, что компания признала частичное неисполнение работ в 2023 и уже оплатила штраф за него. Кроме того, в СГК сообщили, что намерены выполнить свои обязательства по концессионному соглашению вне зависимости от наличия или отсутствия судебных разбирательств.
В понедельник, 9 декабря о поданном к НТСК иске Максим Кудрявцев сообщил в ходе доклада на оперативном совещании в региональном правительстве. Глава региона Травников прокомментировал доклад мэра так:
«До этого я три года призывал мэрию и горсовет Новосибирска к необходимости контроля исполнения концессионного соглашения и инвестиционной программы. Сегодня я впервые услышал чёткий доклад о претензиях при невыполнении. Считаю, что это правильно», — заявил чиновник.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэру Новосибирска внесли представление из-за неготовности города к отопительному сезону.