Губернатор Травников похвалил мэрию Новосибирска за поданный к НТСК иск

Спустя час, пресс-служба Сибирской генерирующей компании, в структуру которой входит НТСК, сообщила, что компания признала частичное неисполнение работ в 2023 и уже оплатила штраф за него. Кроме того, в СГК сообщили, что намерены выполнить свои обязательства по концессионному соглашению вне зависимости от наличия или отсутствия судебных разбирательств.