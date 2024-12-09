Уроженец Омска Грызыхин назначен заместителем полпреда в Сибирском федеральном округе

С 1997 по 2019 год Грызыхин работал в органах прокуратуры и Следственного комитета России. Он занимал руководящие должности в следственных управлениях различных регионов страны. С апреля 2020 года по декабрь 2024 года занимал пост главного федерального инспектора по Приморскому краю.