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Уроженец Омска Грызыхин назначен заместителем полпреда в Сибирском федеральном округе

Распоряжение подписано руководителем администрации президента РФ.

Источник: Следственный комитет РФ

Уроженец Омска Сергей Грызыхин назначен на должность заместителя полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписано руководителем администрации президента 6 декабря 2024 года.

На новой должности Грызыхин будет курировать деятельность департамента по внутренней политике и департамента по реализации общественных проектов.

Сергей Грызыхин родился в 1976 году в Омске. В 1998 году он окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция» и получил квалификацию юриста.

С 1997 по 2019 год Грызыхин работал в органах прокуратуры и Следственного комитета России. Он занимал руководящие должности в следственных управлениях различных регионов страны. С апреля 2020 года по декабрь 2024 года занимал пост главного федерального инспектора по Приморскому краю.