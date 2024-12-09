Reuters сообщил, что Турция полгода назад знала о планах повстанцев Сирии

Сирийские повстанцы не могли начать наступление, приведшее к крушению правления президента Башара Асада, не уведомив предварительно Турцию, пишет Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов одной из стран региона и сирийской оппозиции. Материал называется «Как для сирийских повстанцев сошлись звезды для свержения Асада».
Турцию о планах крупного наступления предупредили за полгода и у повстанцев возникло ощущение, что она дала молчаливое согласие, рассказали агентству два собеседника, осведомленные о деталях планирования действий оппозиции.
В связи с заключенным в 2020 году перемирием между правительством Сирии и повстанцами, власти Турции долгое время выступали против масштабного наступления из опасений появления новой волны беженцев. Но в начале 2024 года повстанцы заметили ужесточение позиции Анкары в отношении Асада, поскольку тот несколько раз отверг попытки турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана найти политическое решение замороженного конфликта, отмечает агентство.
Лидирующую роль в разработке плана взяла на себя «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; террористическая организация, запрещена в России), выяснило агентство. Лидер Национальной коалиции сирийской оппозиции Хади аль-Бахра (ХТА не входит в ее состав) рассказал Reuters: ХТШ планировал операцию вместе с повстанческой группировкой — Сирийской национальной армией (СНА), стороны договорились «сотрудничать, а не конфликтовать друг с другом». С его слов, турецкие военные видели, что делали и обсуждали вооруженные группировки.
Попытки Эрдогана наладить контакт с Асадом провалились, и Турция «знала, что что-то произойдет», сказал турецкий министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на выступлении в Дохе. Однако, как уточнил его заместитель Нух Йылмаз в Бахрейне, Турция не стояла за наступлением и не давала своего согласия, а обеспокоена насчет стабильности в регионе.
МИД Турции не дал официальный ответ на запросы Reuters, но турецкий чиновник на условиях анонимности заявил: ХТШ «не получает от нас приказов или указаний, также не координирует с нами свои операции». Как он подчеркнул, «в этом смысле» было бы неверно утверждать, будто Турция давала свое согласие. Эрдоган 7 декабря говорил, что Турция не покушается на чужие территории.
Объясняя причины столь стремительного поражения правительства Сирии (между началом наступления повстанцев и падением столицы прошло менее двух недель), Reuters ссылается на источник в сирийском правительстве. С его слов, танки и самолеты остались без топлива из-за мародерства и коррупции, а моральный дух в армии за последние два года значительно снизился.
Следующим фактором стали другие конфликты, в которых участвовали союзники Сирии — Россия, Иран и ливанская группировка «Хезболла», отмечает агентство. По его данным, «Хезболла» за последний год вывела из республики многих элитных бойцов для войны с Израилем, а тот сильно ослабил группировку с помощью множества авиаударов, это обстоятельство стало ценной возможностью для повстанцев. «Мы просто хотели честной борьбы между нами и режимом», — признал ее собеседник в рядах повстанцев.
Турция стала влиятельнейшим внешним игроком в Сирии благодаря дислоцированным войскам и связями с командованием повстанцев, отмечает Reuters.
Башар Асад в выходные ушел в отставку с поста президента и получил в России убежище вместе с семьей.
По словам собеседника госагентств ТАСС и «РИА Новости» в Кремле, лидеры вооруженной оппозиции гарантировали России безопасность военных баз и дипломатических учреждений в Сирии. «Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сказал сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джалали на вопрос о будущем российских баз в Тартусе и Хмеймиме.