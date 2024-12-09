Reuters сообщил, что Турция полгода назад знала о планах повстанцев Сирии

МИД Турции не дал официальный ответ на запросы Reuters, но турецкий чиновник на условиях анонимности заявил: ХТШ «не получает от нас приказов или указаний, также не координирует с нами свои операции». Как он подчеркнул, «в этом смысле» было бы неверно утверждать, будто Турция давала свое согласие. Эрдоган 7 декабря говорил, что Турция не покушается на чужие территории.