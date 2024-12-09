Губернатор Иркутской области возглавил попечительский совет РВИО

9 декабря, в День Героев Отечества, в Иркутске состоялось заседание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был избран председателем совета, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере и заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко лично вручил Игорю Кобзеву членский билет общества. Он отметил символичность создания попечительского совета именно в День Героев Отечества.
«Для нас очень важно, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял предложение возглавить этот совет. Это говорит о личном внимании губернатора к задачам, которые решает наша организация», — подчеркнул Николай Овсиенко.
На заседании озвучили предложения по развитию регионального отделения РВИО, включая регистрацию отделения в качестве юридического лица и создание молодежной секции. Особое внимание уделили подготовке к 80-летию Великой Победы в 2025 году.
Роман Буркало, генеральный продюсер «Burkalo Company», представил историко-патриотический проект «Тыловики.рф», в рамках которого создаются короткометражные фильмы о подвигах иркутских тыловиков. Проект получил поддержку губернатора и стал инструментом патриотического воспитания молодежи.
Заместителями председателя попечительского совета были избраны министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, депутат Законодательного собрания Дмитрий Мясников и председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. Секретарем совета стал председатель регионального отделения Андрей Южаков.
Николай Овсиенко призвал расширить состав регионального отделения и сосредоточиться на разработке инициатив, которые могут быть реализованы в рамках нацпроекта «Культура» и других действующих программ.
«Еще совсем недавно никто не мог даже представить, насколько актуальными станут вопросы военной истории. Мы должны ее изучать, вовлекать в этот процесс молодое поколение, делать все для того, чтобы молодежь гордилась сопричастностью к великой истории нашей страны. Также важно, чтобы региональное отделение РВИО пополнялось действительно заинтересованными в такой работе людьми. Убежден, что к Российскому военно-историческому обществу примыкают только настоящие патриоты Отечества», — заявил Николай Овсиенко.
Региональное отделение РВИО в Иркутской области существует с 2013 года и в настоящее время имеет четыре местных отделения.