Губернатор Иркутской области возглавил попечительский совет РВИО

«Еще совсем недавно никто не мог даже представить, насколько актуальными станут вопросы военной истории. Мы должны ее изучать, вовлекать в этот процесс молодое поколение, делать все для того, чтобы молодежь гордилась сопричастностью к великой истории нашей страны. Также важно, чтобы региональное отделение РВИО пополнялось действительно заинтересованными в такой работе людьми. Убежден, что к Российскому военно-историческому обществу примыкают только настоящие патриоты Отечества», — заявил Николай Овсиенко.