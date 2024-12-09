Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для курян

Об этом сообщается на сайте кабмина.
«По поручению президента правительство продолжает оказывать поддержку жителям приграничных территорий. Подписано постановление о возможности получения отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих в Курской области», — говорится в сообщении.
Решение распространяется на налоги, которые необходимо уплатить в текущем году.
В кабмине подчеркнули, что право на отложенные платежи будет предоставлено гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа этого года являлась приграничная территория региона либо территория, где введен режим контртеррористической операции и принято решение об отселении граждан.
Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий.
14 ноября глава Минтранса Роман Старовойт заявлял, что жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области вне зависимости от степени разрушений домов.