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Politico узнал, как Макрон ответил Каллас на «унижение Меркель»

Германия в 2021 году планировала организовать переговоры с участием России по поводу концентрации российских войск у границы с Украиной, но Эстония выступила против, пишет Politico со ссылкой на источники.

Источник: РБК

С такой инициативой выступила тогдашний немецкий канцлер Ангела Меркель, которая хотела пригласить российского президента Владимира Путина на саммит Евросоюза, а эстонскую позицию озвучила Кая Каллас, возглавлявшая в то время эстонское правительство, а ныне занимающая пост главы евродипломатии. Разговор Каллас с Меркель состоялся на встрече лидеров ЕС в Брюсселе.

«Саммит зачем? “Для чего?”, — спросила эстонский премьер и заявила, что Путину не следует доверять и его не следует умиротворять.

Меркель не могла пригласить Путина без единогласного одобрения всех стран ЕС, и не стала настаивать на своей идее. Французский президент Эмманюэль Макрон удивился, как новый премьер небольшой страны посмел унизить Меркель, пишет Politico. Когда канцлер покинула зал, Макрон повернулся к Каллас и сказал: «Вы все еще будете премьер-министром завтра?», намекая, что она может столкнуться с негативными последствиями.

Материал дополняется.

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