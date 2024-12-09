Politico узнал, как Макрон ответил Каллас на «унижение Меркель»

С такой инициативой выступила тогдашний немецкий канцлер Ангела Меркель, которая хотела пригласить российского президента Владимира Путина на саммит Евросоюза, а эстонскую позицию озвучила Кая Каллас, возглавлявшая в то время эстонское правительство, а ныне занимающая пост главы евродипломатии. Разговор Каллас с Меркель состоялся на встрече лидеров ЕС в Брюсселе.
«Саммит зачем? “Для чего?”, — спросила эстонский премьер и заявила, что Путину не следует доверять и его не следует умиротворять.
Меркель не могла пригласить Путина без единогласного одобрения всех стран ЕС, и не стала настаивать на своей идее. Французский президент Эмманюэль Макрон удивился, как новый премьер небольшой страны посмел унизить Меркель, пишет Politico. Когда канцлер покинула зал, Макрон повернулся к Каллас и сказал: «Вы все еще будете премьер-министром завтра?», намекая, что она может столкнуться с негативными последствиями.
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