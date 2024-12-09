Politico узнал, как Макрон ответил Каллас на «унижение Меркель»

Меркель не могла пригласить Путина без единогласного одобрения всех стран ЕС, и не стала настаивать на своей идее. Французский президент Эмманюэль Макрон удивился, как новый премьер небольшой страны посмел унизить Меркель, пишет Politico. Когда канцлер покинула зал, Макрон повернулся к Каллас и сказал: «Вы все еще будете премьер-министром завтра?», намекая, что она может столкнуться с негативными последствиями.