В Алматы утвердили трёхлетний бюджет

В Алматы утвердили городской бюджет на 2025−2027 годы. В 2025 году его объём составит более 2 трлн тенге, что вдвое превышает показатели начала 2022 года.
Социальная сфера остаётся главным приоритетом: на неё выделено почти 852 млрд тенге, или 39,1% от общего бюджета. Значительные средства также направят на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также на улучшение экологической ситуации в городе.
Аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что бюджет нацелен на выполнение поручений Президента и создание комфортной городской среды. «Бюджет 2025 года отражает устойчивое развитие Алматы как эталона для всей страны. Он направлен на создание современного и комфортного города, где каждый житель сможет почувствовать улучшения в своей повседневной жизни».
Важной статьёй расходов станет поддержка малого и среднего бизнеса: на эти цели в 2025 году выделят 71 млрд тенге, что позволит реализовать более 4 тыс. новых проектов. К 2030 году вклад МСБ в экономику города планируют увеличить до 70%.
Также был обновлён План развития города с учётом нового Национального плана развития Казахстана до 2029 года.
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