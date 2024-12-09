В Алматы утвердили трёхлетний бюджет

Аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что бюджет нацелен на выполнение поручений Президента и создание комфортной городской среды. «Бюджет 2025 года отражает устойчивое развитие Алматы как эталона для всей страны. Он направлен на создание современного и комфортного города, где каждый житель сможет почувствовать улучшения в своей повседневной жизни».