ФСБ обнародовала новые факты о геноциде советского народа во время войны

«Предназначенные для расстрела люди… раздевались до нижнего белья и по 10 человек шли к могиле. Их заставляли становиться на колени на краю могилы и смотреть в сторону могилы. В это время их расстреливали в упор: СД из пистолетов, а полицейские из винтовок», — рассказывал Шварце. По его словам, в задачу украинской полиции помимо расстрелов входило укладывание тел таким образом, чтобы они занимали меньше места в вырытой яме.