ФСБ обнародовала новые факты о геноциде советского народа во время войны

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. ФСБ России обнародовала новые факты об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.
В понедельник отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Сейчас впервые публикуются документы из Центрального архива ФСБ России о преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка, который, находясь на оккупированной Украине, занимался массовыми убийствами мирных советских граждан.
В частности, опубликованы протоколы допросов полицейского этого батальона Вальтера Шварце, проведенных в ноябре 1945 года, и расстрельный приговор, вынесенный ему за совершенные злодеяния 15 января 1946 года советским военным трибуналом берлинского гарнизона.
Трибунал установил, что работавший до войны пекарем Шварце в 1941—1944 годах принимал участие в зверском истреблении мирных советских граждан на оккупированных территориях Украины и Белоруссии.
Так, 20 ноября 1941 года Шварце в составе 315-го батальона участвовал в расстреле мирного населения города Ровно на западе Украины. «Расстрел производился в течение двух с половиной суток. Ежедневно с утра до наступления темноты на окраину города сгоняли стариков, женщин и детей и колоннами направляли к месту казни. Всего было расстреляно до 20 тысяч евреев», — говорилось в приговоре.
Затем,
На допросе Шварце показал, что тогда он действовал в составе группы 11 человек из СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС, нем. SD — от SicherheitsDienst) и группы из 25 человек украинской полиции.
«Предназначенные для расстрела люди… раздевались до нижнего белья и по 10 человек шли к могиле. Их заставляли становиться на колени на краю могилы и смотреть в сторону могилы. В это время их расстреливали в упор: СД из пистолетов, а полицейские из винтовок», — рассказывал Шварце. По его словам, в задачу украинской полиции помимо расстрелов входило укладывание тел таким образом, чтобы они занимали меньше места в вырытой яме.
В декабре 1942 года во время операции против партизан под городом Овруч Шварце принимал участие в сожжении 42 деревень, причем сам поджег 10 домов. В январе 1943 года в ходе новой операции против советских партизан на этот раз в районе города Олевска Шварце поучаствовал в сожжении свыше 30 деревень и лично поджег пять домов.
Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2015 года постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Принятие этого международного соглашения стало логическим итогом проведения Нюрнбергского процесса и привлечения к ответственности нацистской Германии, виновной в истреблении славянских народов на оккупированных территориях Восточной Европы и Холокосте.
В настоящее время суды в 25 регионах России по искам прокуроров и на основании архивных документов уголовных дел признали геноцидом факты преступлений нацистов против советского народа. В основу судебных решений были положены результаты общероссийского проекта «Без срока давности», нацеленного на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.