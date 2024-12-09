Тегеран установил каналы связи с сирийской оппозицией

«Тегеран установил прямые каналы (связи — ред.) для взаимодействия с некоторыми группами в сирийском оппозиционном руководстве… Иран открыт к прямому диалогу с сирийским новым руководством для предотвращения враждебной траектории (отношений — ред.) между двумя странами», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Тегеране.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.