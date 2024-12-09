В Турции ожидают, что большая часть сирийских беженцев вернется на родину

«Если в Сирии будет установлен новый порядок… Если оппозиционные группы примирятся между собой и стабилизируют ситуацию в стране… Если удастся избежать внутреннего конфликта… Если в стране установится атмосфера мира и безопасности… Большинство сирийских беженцев в Турции вернутся в свои страны. Конечно, есть и те, кто останется в Турции», — пишет издание.