Полпред Жога поставил задачи уральским регионам в преддверии новогодних праздников

На совещании было отмечено, что в оставшиеся до нового года недели регионам УрФО нужно еще раз просмотреть свои планы по обеспечению стабильного функционирования объектов жизнеобеспечения во время праздников и оперативным действиям в случае происшествий, а также проработать схемы межведомственного взаимодействия.