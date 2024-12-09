Четыре региона РФ получат по 6 млрд рублей на программы развития

«Правительство продолжает стимулировать положительные изменения, которые на сегодняшний день происходят в российских регионах, в том числе в тех субъектах, где уровень социально-экономического развития пока невысок», — сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. Он напомнил, что в этом году заканчивается действие 10 индивидуальных программ социально-экономического развития для таких территорий. По словам Мишустина, «инструменты, которые были реализованы во время действия этих программ, хорошо себя зарекомендовали, позволили добиться значимых улучшений, укрепить экономику, создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции». «Нам предстоит продумать каким регионам помогать, соответствующая работа будет продолжена», — отметил председатель правительства.