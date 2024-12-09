Четыре региона РФ получат по 6 млрд рублей на программы развития

«Правительство продолжает стимулировать положительные изменения, которые на сегодняшний день происходят в российских регионах, в том числе в тех субъектах, где уровень социально-экономического развития пока невысок», — сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. Он напомнил, что в этом году заканчивается действие 10 индивидуальных программ социально-экономического развития для таких территорий. По словам Мишустина, «инструменты, которые были реализованы во время действия этих программ, хорошо себя зарекомендовали, позволили добиться значимых улучшений, укрепить экономику, создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции». «Нам предстоит продумать каким регионам помогать, соответствующая работа будет продолжена», — отметил председатель правительства.
Премьер-министр сказал, что «подготовлены аналогичные документы, которые охватят период до 2030 года, их также будет 10, четыре уже подписаны — это по Чувашии, по Республике Адыгея, Республике Марий Эл и по Курганской области». «Каждая программа нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития на основе эффективного использования потенциала, увеличения конкурентоспособности», — уточнил глава кабинета министров. Он подчеркнул, что на реализацию этих программ «будет направлено 6 млрд рублей, средства пойдут на дальнейшее повышение уровня благосостояния граждан и инвестиционной привлекательности региональных проектов». «Мы также поможем расширению обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и ряда других сфер», — заверил председатель правительства.
В Telegram-канале кабинета министров сообщается, что индивидуальные программы развития Алтая и Алтайского края, Тывы, Хакасии, Калмыкии и Псковской области будут утверждены до конца 2024 года.
С 2020 по 2024 год аналогичные индивидуальные программы реализовывались в Тыве, Адыгее, Карелии, Чувашии, Калмыкии, Республике Алтай, Марий Эл, Алтайском крае, Псковской и Курганской областях.