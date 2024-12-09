Вячеслава Федорищева попросили помочь привлечь молодые кадры на село

В деревне Карабикулово губернатор посетил сельскохозяйственное предприятие ООО «Карабикулово». С 2001 года здесь развивают животноводство, производят молочную продукцию, занимаются мясопереработкой, выращиванием и переработкой зерновых культур. В прошлом году был построен молочный комплекс на 632 коровы — в рамках первого этапа инвестиционного проекта, включенного в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области и предусматривающего создание животноводческого комплекса на 1264 головы крупного рогатого скота. Сейчас аграрии возделывают 13805 гектаров земли для выращивания зерновых и кормовых культур. Обрабатываемые площади полностью обеспечивают кормовую базу существующего поголовья. Валовой сбор зерна в текущем году составил 9400 тонн (почти на 3 тонны больше, чем в прошлом). Под урожай 2025 года засыпаны семена зерновых, зерно-бобовых, кормовых культур, озимые культуры посеяны на площади 2620 гектаров, на 380 гектаров больше 2024 года. Производится молочная продукция, сыры, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Деятельность предприятия обеспечивают почти 140 работников. Глава региона подчеркнул: нужно расширять рынки сбыта и наращивать производственные мощности.