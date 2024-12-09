Названы вопросы, с которыми россияне обращаются на прямую линию Путина

«GigaChat помогает обрабатывать аудиосообщение. Например, он делает транскрибацию. То есть он слышит аудиосообщение, преобразует его в текст и анализирует. Выделяет сущность, классифицирует, распределяет по группам и категориям. И, например, помогает выделить топ актуальных тем. Среди актуальных тем у нас транспортная доступность, здравоохранение, льготы и пособия», — рассказал в эфире эксперт по искусственному интеллекту «Сбер» Михаил Войтко.