WSJ: Иран отказался помогать Асаду при приближении боевиков к Дамаску

Как пишет WSJ, изначально Иран передал Сирии, что помощь правительству Башара Асада «будет ограниченной, если она вообще поступит». Однако позднее Тегеран и вовсе заявил, что из-за угрозы со стороны Израиля не может отправить Дамаску военное подкрепление. По словам собеседников газеты, на минувшей неделе иранский самолет, направлявшийся в Сирию, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов.
По данным WSJ, вместо оказания помощи иранские власти приказали Корпусу стражей исламской революции (КСИР) «не вмешиваться в боевые действия», а затем организовали безопасный вывод из страны своего персонала. СМИ писали, что Иран начал выводить своих дипломатов и военных советников из Сирии еще до перехода Дамаска под контроль боевиков. В частности, были вывезены старшие командиры сил «Кудс» в составе КСИР, а также сотрудники иранской дипмиссии и члены их семей.
8 декабря, спустя несколько часов после объявления боевиков о захвате власти, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передавал Дамаску информацию о возможном наступлении антиправительственных сил. Он назвал удивительной «неспособность сирийской армии справиться с ситуацией». С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Иран был одним из главных союзников Башара Асада, а помощь правительству оказывали и проиранские формирования, включая «Хезболлу». Ливанские источники сообщали Reuters, что последняя вывела свои силы из Сирии, когда боевики приближались к Дамаску.