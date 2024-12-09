WSJ: Иран отказался помогать Асаду при приближении боевиков к Дамаску

8 декабря, спустя несколько часов после объявления боевиков о захвате власти, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передавал Дамаску информацию о возможном наступлении антиправительственных сил. Он назвал удивительной «неспособность сирийской армии справиться с ситуацией». С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Иран был одним из главных союзников Башара Асада, а помощь правительству оказывали и проиранские формирования, включая «Хезболлу». Ливанские источники сообщали Reuters, что последняя вывела свои силы из Сирии, когда боевики приближались к Дамаску.