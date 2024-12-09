Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев

На прошлой неделе Киев посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Как утверждал корреспондент ARD, время прибытия политика являлось упреждающим по отношению к визиту Мерца, которого Зеленский уже приглашал ранее посетить Украину.
«Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев в понедельник утром», — пишет Bild. В ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, Альтернативу для Германии — 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 15%, «Зеленых» — 12%, «Левых» и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» — по 4%.
Ранее Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России «ультиматум» о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц в свою очередь в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в «русскую рулетку» c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.