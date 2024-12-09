Шор призвал жителей Молдавии и Румынии выйти на протесты

«Пришло время нам выйти на улицы и снести этих ЕС-совских лицемеров — антинародную власть, которая паразитирует сейчас в Молдове и в Румынии. Пора назначить народные правительство и парламент. И провести честные выборы. Где никто не будет нам указывать, кого выбирать, а кого нет», — написал Шор в соцсетях.