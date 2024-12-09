Флаг сирийской оппозиции поднят над посольством Сирии в РФ.

Москва не принимала участия в данных переговорах. Тем не менее, Россия с крайней озабоченностью наблюдает за происходящим в Сирии. На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории страны, российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. Уточнялось, что их безопасности ничего не угрожает. Вместе с тем российская сторона принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.