Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76

«Конечно. Это одна из главных гуманитарных тем — дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку. Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о продолжении обмена телами погибших между РФ и Украиной.