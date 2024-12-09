Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, получилось ли передать Украине тела погибших военнослужащих при крушении самолета.
Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся.
«Конечно. Это одна из главных гуманитарных тем — дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку. Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о продолжении обмена телами погибших между РФ и Украиной.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.