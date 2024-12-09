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Володин переизбран на должность главы Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники XVII пленарного заседания единогласно поддержали его кандидатуру, сообщила Госдума. Он назначен на этот пост третий раз подряд.

Источник: Госдума

Председатель ПА ОДКБ избирается на пленарном заседании из числа членов Совета сроком на три года. Предыдущие выборы председателя прошли 29 ноября 2021 года. Впервые Вячеслав Володин возглавил ПА в 2016 году.

Парламентская ассамблея обсуждает вопросы сотрудничества государств—членов ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и иных областях, вырабатывает соответствующие рекомендации, проводит парламентский мониторинг военно-политической обстановки, принимает модельные законодательные акты, направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции организации.

Володин Вячеслав
Госдума