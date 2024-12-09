Володин переизбран на должность главы Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель ПА ОДКБ избирается на пленарном заседании из числа членов Совета сроком на три года. Предыдущие выборы председателя прошли 29 ноября 2021 года. Впервые Вячеслав Володин возглавил ПА в 2016 году.
Парламентская ассамблея обсуждает вопросы сотрудничества государств—членов ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и иных областях, вырабатывает соответствующие рекомендации, проводит парламентский мониторинг военно-политической обстановки, принимает модельные законодательные акты, направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции организации.