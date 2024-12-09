Трамп рассказал о значении крепкого рукопожатия с Макроном

Трамп, Макрон и Зеленский провели 7 декабря трехстороннюю встречу в Париже. Президент Украины после встречи сообщил, что встреча с Трампом и Макроном была продуктивной. «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины», — написал он в телеграм-канале, отметив, что все участники встречи хотят завершить боевые действия справедливо и «как можно скорее». Для республиканца это стало первой поездкой за рубеж после переизбрания президентом США.