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Трамп рассказал о значении крепкого рукопожатия с Макроном

Избранный президент США Дональд Трамп объяснил крепкой хваткой доминирующее рукопожатие с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время трехсторонних переговоров при участии президента Украины Владимира Зеленского. Об этом республиканец сообщил в интервью New York Post.

Источник: Reuters

«Это просто крепкая хватка. Он это понимает. Это просто крепкая хватка», — сказал он.

Так Трамп ответил на сообщения в социальных сетях, что он пожал Макрону руку, держа ее слишком высоко, и якобы принял явно доминирующую позу, пишет New York Post.

Трамп, Макрон и Зеленский провели 7 декабря трехстороннюю встречу в Париже. Президент Украины после встречи сообщил, что встреча с Трампом и Макроном была продуктивной. «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины», — написал он в телеграм-канале, отметив, что все участники встречи хотят завершить боевые действия справедливо и «как можно скорее». Для республиканца это стало первой поездкой за рубеж после переизбрания президентом США.

Трамп Дональд
Макрон Эмманюэль