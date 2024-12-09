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Лукашенко предлагает Нижегородской области новые проекты и рассчитывает на рост товарооборота до $1 млрд

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Нижегородской области РФ новые проекты и рассчитывает на рост товарооборота до $1 млрд. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Двигаться есть куда. У нас 700 с лишним миллионов долларов товарооборот. Мы ставили задачу миллиард. Думаю, мы при нашей с вами жизни миллиарда все-таки добьемся, несмотря на те проблемы и сложности, которые сегодня существуют, но которые, как оказалось, нас только укрепляют, если мы не стоим на месте. Мы научились с вами производить и трамваи, и электробусы, и автобусы. Что только мы ни делаем. Но делаем вместе. Это тоже очень важно», — сказал Александр Лукашенко.

Беларусь также готова продолжать свое участие в различных строительных проектах.

Еще одно предложение связано с судостроительной отраслью: «Готовы работать вместе по судостроительному направлению. Дело даже не в том, что мы не морская держава, но мы можем серьезно помогать в строительстве речных судов. Вы немало, по-моему, строите. Мы готовы участвовать своими предприятиями промышленности». Лукашенко предложил открыть в Нижегородской области Белорусский торговый дом Александр Невский был женат на белорусской княжне. Об этом вспомнили на встрече у Лукашенко «Готовы работать в сельском хозяйстве. Вы знаете наши возможности. Это не только поставки и продажи сельскохозяйственной техники. Мы с этого начинали когда-то. Мы совместно готовы с вами работать по производству, обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, готовы поставлять необходимую продукцию села на ваш рынок. В свою очередь готовы покупать у вас необходимые для нас продукты», — озвучил предложения белорусский лидер.

Президент также заявил о возможности открытия в Нижегородской области Белорусского торгового дома, где продавали бы для населения этого российского региона как продовольственные, так и промышленные товары.

«При вашей поддержке мы готовы реализовывать любой проект. Нам нужно только одно — поддержка, гарантии, чтобы мы, как часто у нас бывало, не утонули в этой огромной бездне российской. Начинаем работать с каким-то частным предприятием — бросил, сбежал, мы найти его не можем… Поэтому нам нужны гарантии, надежность. Мы никуда не сбежим, потому что у нас предприятия крупные в основном государственной формы собственности. Они знают, что надо делать и делают. Поэтому при таких условиях мы готовы с вами сработать по всем направлениям, которые вам нужны для дальнейшего развития этой прекрасной области», — заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил давнее сотрудничество с Нижегородской областью, которое развивалось как при нынешнем, так и при предыдущих руководителях этого региона. Например, в бытность на посту губернатора Валерия Шанцева, который руководил областью с 2005 по 2017 год. «Помню, когда в сельском хозяйстве, промышленности проекты эти начинались. Помню, как он просил семена зерновых и картофеля», — сказал глава государства. Он констатировал, что теперь уже область многого достигла в своем развитии и в Беларуси рады своей причастности к этим результатам. «Вы молодцы. Очень сильно продвинулись в Нижегородской области», — похвалил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
экономика