Лукашенко предлагает Нижегородской области новые проекты и рассчитывает на рост товарооборота до $1 млрд

Еще одно предложение связано с судостроительной отраслью: «Готовы работать вместе по судостроительному направлению. Дело даже не в том, что мы не морская держава, но мы можем серьезно помогать в строительстве речных судов. Вы немало, по-моему, строите. Мы готовы участвовать своими предприятиями промышленности». Лукашенко предложил открыть в Нижегородской области Белорусский торговый дом Александр Невский был женат на белорусской княжне. Об этом вспомнили на встрече у Лукашенко «Готовы работать в сельском хозяйстве. Вы знаете наши возможности. Это не только поставки и продажи сельскохозяйственной техники. Мы с этого начинали когда-то. Мы совместно готовы с вами работать по производству, обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, готовы поставлять необходимую продукцию села на ваш рынок. В свою очередь готовы покупать у вас необходимые для нас продукты», — озвучил предложения белорусский лидер.