Сергей Кравчук: наши герои живы, потому что память о них вечна

«Хабаровск — Город воинской славы. Наши отцы, деды, прадеды защищали Родину во время Великой Отечественной войны: дальневосточные дивизии сыграли важную роль в истории. И в этом веке наши герои с честью выполняют свой воинский долг, защищая страну. В Хабаровске 36 обелисков посвящены памяти героев СССР и России, 26 школ носят их звание, 41 парта героев установлена в школах. Наши герои живы, потому что память о них вечна. Слава героям, слава всем защитникам Отечества и нашей Родины», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.