Сергей Кравчук: наши герои живы, потому что память о них вечна

Мэр Хабаровска принял участие в торжественной церемонии увековечения памяти Героев России. Ранее депутаты Хабаровской городской думы приняли единогласное решение об увековечении памяти военнослужащих, погибших во время спецоперации. Сегодня на Обелиск Славы в Хабаровске внесены имена двух участников: Евгения Яна и Андрея Машаровского. В торжественной церемонии приняли участие родственники и сослуживцы погибших, мэр города Сергей Кравчук, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, врио командующего войсками ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко, председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
«С инициативой увековечить на стеле имена Героев выступили ветераны организации “Боевое братство Хабаровского края”, — рассказал председатель городского совета ветеранов войны и труда Павел Троценко. — Губернатором было решено провести мероприятие именно в день Героев Отечества. На протяжении трех дней ветераны проводят во всех школах, библиотеках и воинских частях значимые мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества. Мы должны поднимать патриотический дух нашей молодежи, дети должны знать о героях Великой Отечественной войны и СВО».
Евгений Ян родом из Комсомольска-на-Амуре. Лично управляя штурмовой группой, погиб, попав в сектор стрельбы вражеского снайпера. Андрей Машаровский — уроженец села Рождественка Приморского края. Израсходовав весь боезапас, подпустил противников к себе и применил противопехотную осколочную мину: погиб, уничтожив 7 врагов. Обоим бойцам присвоено звание «Герой России» посмертно Указом Президента Российской Федерации.
«Хабаровск — Город воинской славы. Наши отцы, деды, прадеды защищали Родину во время Великой Отечественной войны: дальневосточные дивизии сыграли важную роль в истории. И в этом веке наши герои с честью выполняют свой воинский долг, защищая страну. В Хабаровске 36 обелисков посвящены памяти героев СССР и России, 26 школ носят их звание, 41 парта героев установлена в школах. Наши герои живы, потому что память о них вечна. Слава героям, слава всем защитникам Отечества и нашей Родины», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Со времен Великой Отечественной войны на обелиске Славы увековечено 210 имен дальневосточников — участников военных действий.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.