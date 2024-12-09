Остин не видит причин для эскалации на Корейском полуострове

«Мы определенно не видим возможности [эскалации] и продолжаем следить за любым изменением статус-кво», — сказал он, находясь на борту авианосца USS George Washington вблизи Токио, его слова передает агентство Yonhap. Ллойд Остин отказался комментировать внутриполитическую ситуацию в Республике Корея и добавил, что Вашингтон и Сеул сохраняют «железные отношения и сосредоточены на защите полуострова».
Вечером 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль в целях борьбы с «просеверокорейскими элементами» и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов. Оппозиция 4 декабря инициировала в парламенте процедуру импичмента, считая, что президент нарушил конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.
7 декабря в парламенте Республики Корея состоялось голосование по импичменту президента, который объявлен не был из-за бойкота со стороны правящей партии. Ранее Юн Сок Ёль извинился перед согражданами и заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о сроке его полномочий, правящей партии и правительству.