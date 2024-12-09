Остин не видит причин для эскалации на Корейском полуострове

«Мы определенно не видим возможности [эскалации] и продолжаем следить за любым изменением статус-кво», — сказал он, находясь на борту авианосца USS George Washington вблизи Токио, его слова передает агентство Yonhap. Ллойд Остин отказался комментировать внутриполитическую ситуацию в Республике Корея и добавил, что Вашингтон и Сеул сохраняют «железные отношения и сосредоточены на защите полуострова».