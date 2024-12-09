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В Сирии продлили закрытие воздушного пространства страны до 22 декабря

Диспетчеры ранее рекомендовали экипажам самолетов при необходимости связываться с диспетчерскими службами Аммана, Бейрута или Никосии.

Источник: Sputnik / Мохамад Маруф

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Авиационные власти Сирии продлили режим закрытия воздушного пространства страны до 19:00 по всемирному времени (22:00 мск) 22 декабря. Об этом говорится в новом сообщении NOTAM, распространенном диспетчерами района полетной информации «Дамаск».

«Сирийское воздушное пространство закрыто, период действия до 19:00 22 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное сообщение действовало до вечера 18 декабря. При этом диспетчеры рекомендовали экипажам самолетов при необходимости связываться с диспетчерскими службами Аммана, Бейрута или Никосии.

До 18 декабря пока закрыт на прием и выпуск самолетов международный аэропорт Дамаска. Воздушная гавань в Алеппо не работает, согласно диспетчерской телеграмме, до вечера 17 декабря.