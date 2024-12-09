FT: Брюссель решил помириться с Маском после его ссоры с Бретоном

Комментарии Вирккунен, как указывает FT, контрастируют с высказываниями Бретона, который публично угрожал Маску «полным применением» санкций против его платформы X за распространение «вредного контента» в ЕС. Тогда ЕК направила Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать соцсеть X за недостаточное усердие в удалении «вредоносного контента» в связи с трансляцией в соцсети интервью в то время кандидата в президенты США Дональда Трампа. После публикации послания Маск сравнил его автора — Бретона — с персонажем французского насмешника из комедийного фильма «Монти Пайтон».