FT: Брюссель решил помириться с Маском после его ссоры с Бретоном

По ее данным, подход замглавы Еврокомиссии связан «с попытками Брюсселя восстановить отношения с американским миллиардером после публичной ссоры, полной ругательств», с участием бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона. Вирккунен заявила FT, что не собирается выделять ни одну из крупных технологических компаний, обвиняемых в нарушении правил ЕС. «Это не личное, — подчеркнула она. — Речь идет об онлайн-платформах, и к ним будет равное отношение, потому что все должны следовать нашим правилам».
Комментарии Вирккунен, как указывает FT, контрастируют с высказываниями Бретона, который публично угрожал Маску «полным применением» санкций против его платформы X за распространение «вредного контента» в ЕС. Тогда ЕК направила Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать соцсеть X за недостаточное усердие в удалении «вредоносного контента» в связи с трансляцией в соцсети интервью в то время кандидата в президенты США Дональда Трампа. После публикации послания Маск сравнил его автора — Бретона — с персонажем французского насмешника из комедийного фильма «Монти Пайтон».
В начале года Брюссель по результатам отдельного расследования действий X выдвинул официальные обвинения против платформы за предполагаемое участие в мошеннических действиях, включая предложение пользователям приобрести статус «синего флага». Поскольку любой может подписаться, чтобы получить такой «проверенный» статус, это негативно влияет на способность пользователей принимать свободные и обоснованные решения относительно подлинности учетных записей и контента, к которому они обращаются, говорилось в заявлении ЕК.
Газета напоминает, что технологические гиганты, уличенные в нарушении новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента, могут подвергнуться штрафу в 6% от их мировых прибылей.