Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

КУРСК, 9 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства, чиновники теперь работают в статусе исполняющих обязанности.
Оперативное совещание Хинштейна с правительством региона началось в понедельник в 9.00.
«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности (губернатора — ред.) об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности», — сообщил Хинштейн в ходе совещания.
Он добавил, что члены правительства будут в качестве временно исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства.