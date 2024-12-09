Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 9 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства, чиновники теперь работают в статусе исполняющих обязанности.

Оперативное совещание Хинштейна с правительством региона началось в понедельник в 9.00.

«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности (губернатора — ред.) об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности», — сообщил Хинштейн в ходе совещания.

Он добавил, что члены правительства будут в качестве временно исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства.