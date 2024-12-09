Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности (губернатора — ред.) об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности», — сообщил Хинштейн в ходе совещания.