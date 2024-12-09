ООН работает над восстановлением деятельности в нескольких районах Сирии

«ООН и наши партнеры работают над возобновлением или расширением операций по оказанию помощи в некоторых районах Алеппо, Идлиба, Хамы и Хомса, где помощь была приостановлена или сокращена по соображениям безопасности. Гуманитарные работники не смогли получить доступ к объектам оказания чрезвычайной помощи, включая склады», — сказал он.