Виталий Хоценко оценил ситуацию с пробками на мосту у Телецентра в Омске

Сегодня Виталий Хоценко побывал на мосту у Телецентра, где проинспектировал ход капремонта. Помимо этого, губернатор Омской области оценил сложившуюся в последние дни ситуацию с пробками.
Виталию Хоценко доложили о принятых мерах для улучшения организации движения автомобилей и общественного транспорта на подъездах к мосту.
«По новой схеме на мосту обе полосы движения — по одной в каждую сторону —расширены, причем в сторону правого берега полоса увеличена до двух полноценных транспортных потоков. Кроме того, в городе перестроена работа 14 светофоров. На левобережном съезде с моста имени 60-летия Победы устанавливается новый светофорный объект со стороны улицы 3-й Островской», — рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Глава региона отметил, что при необходимости власти могут ввести реверсивное движение.
Первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин также подчеркнул, что дептрансу ежедневно докладывают о ситуации на городских дорогах — исходя из них будут приниматься решения по дорожному регулированию.