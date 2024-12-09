Виталий Хоценко оценил ситуацию с пробками на мосту у Телецентра в Омске

«По новой схеме на мосту обе полосы движения — по одной в каждую сторону —расширены, причем в сторону правого берега полоса увеличена до двух полноценных транспортных потоков. Кроме того, в городе перестроена работа 14 светофоров. На левобережном съезде с моста имени 60-летия Победы устанавливается новый светофорный объект со стороны улицы 3-й Островской», — рассказали в пресс-службе правительства Омской области.