Глава МИД Ирана: Башар Асад не просил помощи у Тегерана

Как сообщает «Интерфакс», во время телеэфира министр раскритиковал Асада за то, что он не пытался вступить в переговоры с оппозиционными силами, несмотря на рекомендации Ирана это сделать. Аракчи заявил, что в Тегеране следят за развитием ситуации в Сирии, чтобы быть уверенными, что она не сложится негативно для соседних государств.