Глава МИД Ирана: Башар Асад не просил помощи у Тегерана

О ситуации в Сирии иранский министр рассказал во время телеинтервью.
«О помощи нас он никогда не просил», — цитирует Аббаса Аракчи агентство ЭФЭ.
Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Иран «присутствовал» в Сирии для противостояния «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в России). Аракчи добавил, что стремительное развитие событий в Сирии и неспособность сирийских правительственных войск сопротивляться и остановить повстанцев вызвали в Тегеране удивление.
Как сообщает «Интерфакс», во время телеэфира министр раскритиковал Асада за то, что он не пытался вступить в переговоры с оппозиционными силами, несмотря на рекомендации Ирана это сделать. Аракчи заявил, что в Тегеране следят за развитием ситуации в Сирии, чтобы быть уверенными, что она не сложится негативно для соседних государств.
Дипломат отметил, что изменения в Сирии приведут к трансформациям в отношениях с Дамаском. Ранее Иран и САР сформировали «Ось сопротивления» — альянс против Израиля.
«Естественно, фронт сопротивления пострадает», — констатировал министр иностранных дел Ирана, но выразил уверенность, что сопротивление продолжится.
8 декабря Башар Асад вместе с семьей прилетел в Москву, где ему предоставили убежище. Ранее стало известно о том, что в ночь на 8 декабря вооруженные террористы захватили столицу Сирии — Дамаск. Наступление отрядов оппозиции на правительственные войска началось 27 ноября.