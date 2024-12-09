Молдова и Литва укрепят трансграничное сотрудничество в области безопасности

Документ подписали начальник Пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка и литовский генерал Рустамас Любаевас, находящийся с визитом в Кишиневе. Протокол устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества, в том числе в области обмена информацией и внедрения общих стратегий.