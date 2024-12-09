Молдова и Литва укрепят трансграничное сотрудничество в области безопасности

Документ подписали начальник Пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка и литовский генерал Рустамас Любаевас, находящийся с визитом в Кишиневе. Протокол устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества, в том числе в области обмена информацией и внедрения общих стратегий.
Визит литовских официальных лиц проходил в контексте активизации двусторонних отношений и был направлен на обмен передовым опытом и поиск общих решений для эффективного управления границей.
Программа визита включала посещение секторов Пограничной полиции в Сороках и Косауцах, где были представлены инфраструктура, современное технологическое оборудование и методы наблюдения, используемые для обеспечения безопасности государственной границы.
В завершение руководство Пограничной полиции выразило благодарность литовским партнерам за постоянную поддержку, эффективное сотрудничество и помощь на протяжении многих лет.