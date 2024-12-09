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Молдова и Литва укрепят трансграничное сотрудничество в области безопасности

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Молдова и Литва намерены укреплять двустороннее сотрудничество в области трансграничной безопасности, погранведомства двух стран подписали в Кишиневе протокол о сотрудничестве.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

Документ подписали начальник Пограничной полиции Молдовы Руслан Галушка и литовский генерал Рустамас Любаевас, находящийся с визитом в Кишиневе. Протокол устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества, в том числе в области обмена информацией и внедрения общих стратегий.

Визит литовских официальных лиц проходил в контексте активизации двусторонних отношений и был направлен на обмен передовым опытом и поиск общих решений для эффективного управления границей.

Программа визита включала посещение секторов Пограничной полиции в Сороках и Косауцах, где были представлены инфраструктура, современное технологическое оборудование и методы наблюдения, используемые для обеспечения безопасности государственной границы.

В завершение руководство Пограничной полиции выразило благодарность литовским партнерам за постоянную поддержку, эффективное сотрудничество и помощь на протяжении многих лет.