Губернатор Красноярского края почтил память героев войн и локальных конфликтов

В День Героев Отечества губернатор Красноярского края Михаил Котюков почтил память героев войн и локальных конфликтов. Он принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны в Народном парке Героев вместе с официальными лицами, представителями церкви, общественных организаций и родственниками погибших бойцов.
После минуты молчания в честь погибших героев почётный караул произвёл троекратный оружейный залп.
Отдать дань памяти и уважения героям пришли председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко, глава Красноярска Владислав Логинов, представители органов законодательной и исполнительной власти, а также силовых и правоохранительных органов. В числе представителей Русской православной церкви цветы возложил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Память героев почтили и члены общественного движения «Юнармия».