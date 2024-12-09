Губернатор Красноярского края почтил память героев войн и локальных конфликтов

В День Героев Отечества губернатор Красноярского края Михаил Котюков почтил память героев войн и локальных конфликтов. Он принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны в Народном парке Героев вместе с официальными лицами, представителями церкви, общественных организаций и родственниками погибших бойцов.