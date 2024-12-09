Три чиновницы из Дзержинска вслед за Носковым перебрались в Самару

Это не первая чиновница, которая вслед за Носковым переходит на работу в Самару. Ранее департамент организации процессов управления аппарата администрации возглавила Екатерина Ладохина — экс-глава аналогичного ведомства в Дзержинске. Перед этим Анастасия Говорова была назначена на пост руководителя управления информации и аналитики администрации Самары. Примечательно, что она также работала с и. о. главы Самары в Иркутске и Дзержинске.