Три чиновницы из Дзержинска вслед за Носковым перебрались в Самару

«Исполняющий обязанности главы города Самара Иван Носков представил заместителя главы городского округа Самара — руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара Юлию Александровну Ашуркову», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Известно, что в 2002 году Ашуркова начала работать консультантом в отделе региональной экономики в комитете экономического анализа и прогнозирования администрации Иркутской области. Позднее она возглавляла департамент стратегического развития комитета экономики администрации Иркутска. В 2015—2017 году там же в мэрии работал и Носков — в должности вице-мэра.
В 2018 году он перебрался в Нижний Новгород, а чуть позднее возглавил Дзержинск. Через несколько месяцев после назначения мэром города химиков в команду Носкова прибыла и Ашуркова, проработавшая там замом главы до 2024 года.
Это не первая чиновница, которая вслед за Носковым переходит на работу в Самару. Ранее департамент организации процессов управления аппарата администрации возглавила Екатерина Ладохина — экс-глава аналогичного ведомства в Дзержинске. Перед этим Анастасия Говорова была назначена на пост руководителя управления информации и аналитики администрации Самары. Примечательно, что она также работала с и. о. главы Самары в Иркутске и Дзержинске.
Напомним, что бывший мэр Самары Елена Лапушкина заняла пост уполномоченного по правам человека в Самарской области.