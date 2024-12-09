Заседание Совета ПА ОДКБ в 2025 году может пройти в Киргизии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в 2025 году планируется провести в Киргизии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.