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Заседание Совета ПА ОДКБ в 2025 году может пройти в Киргизии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в 2025 году планируется провести в Киргизии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем провести Совет Парламентской ассамблеи в Киргизии в следующем году», — сказал Володин на совместном заседании Совета и пленарном заседании ПА ОДКБ.

Он добавил, что с 1 января 2025 года Киргизия примет председательство в ОДКБ.

Володин Вячеслав
Госдума