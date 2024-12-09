Заседание Совета ПА ОДКБ в 2025 году может пройти в Киргизии

«Мы планируем провести Совет Парламентской ассамблеи в Киргизии в следующем году», — сказал Володин на совместном заседании Совета и пленарном заседании ПА ОДКБ.
Он добавил, что с 1 января 2025 года Киргизия примет председательство в ОДКБ.
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в 2025 году планируется провести в Киргизии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы планируем провести Совет Парламентской ассамблеи в Киргизии в следующем году», — сказал Володин на совместном заседании Совета и пленарном заседании ПА ОДКБ.
Он добавил, что с 1 января 2025 года Киргизия примет председательство в ОДКБ.