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Хоменко: Беларусь имеет высочайший авторитет в Латинской Америке

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет высочайший авторитет в Латинской Америке, заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко, комментируя итоги участия в мероприятиях 38-й ассамблеи парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Парлатино) в Панаме, передает корреспондент БЕЛТА.

«На прошлой неделе латиноамериканские государства и их парламенты отмечали юбилейное событие — 60 лет со дня образования парламента Латинской Америки. Парлатино объединяет представителей 23 государств. И на эти праздничные мероприятия были приглашены парламентарии Республики Беларусь. Это говорит о высочайшем уважении со стороны парламента стран Латинской Америки к Национальному собранию Республики Беларусь. В качестве почетных гостей также были представители Китая, Турции, Алжира, Саудовской Аравии, Марокко, — рассказал Сергей Хоменко. — Говоря об итогах участия наших парламентариев в этих мероприятиях, общения с представителями и руководителями парламента государств, входящие в эту структуру, необходимо сказать, что в Латинской Америке Республика Беларусь звучит гордо. Нужно отметить высочайший авторитет нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко в этих странах, его призыв о мирном сосуществовании. Все это подчеркивает тот высочайший авторитет, который есть у нашей страны в Латинской Америке».

По его словам, на полях ассамблеи был широкий обмен мнениями. «Состоялись встречи с представителями Мексики, Никарагуа, Колумбии, Панамы. И основные пожелания, которые были высказаны в наш адрес, — о дальнейшем расширении сотрудничества во всех сферах: экономической, социальной, медицинской, — подчеркнул вице-спикер. — Основной итог нашего участия в мероприятиях 38-й ассамблеи парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна — это обмен мнениями по направлениям дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. И парламенты в этой ситуации должны стать именно тем мостом, по которому по всем этим направлениям будет развиваться сотрудничество».