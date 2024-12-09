Хоменко: Беларусь имеет высочайший авторитет в Латинской Америке

«На прошлой неделе латиноамериканские государства и их парламенты отмечали юбилейное событие — 60 лет со дня образования парламента Латинской Америки. Парлатино объединяет представителей 23 государств. И на эти праздничные мероприятия были приглашены парламентарии Республики Беларусь. Это говорит о высочайшем уважении со стороны парламента стран Латинской Америки к Национальному собранию Республики Беларусь. В качестве почетных гостей также были представители Китая, Турции, Алжира, Саудовской Аравии, Марокко, — рассказал Сергей Хоменко. — Говоря об итогах участия наших парламентариев в этих мероприятиях, общения с представителями и руководителями парламента государств, входящие в эту структуру, необходимо сказать, что в Латинской Америке Республика Беларусь звучит гордо. Нужно отметить высочайший авторитет нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко в этих странах, его призыв о мирном сосуществовании. Все это подчеркивает тот высочайший авторитет, который есть у нашей страны в Латинской Америке».