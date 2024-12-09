Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев отстранен от должности

Как сообщает пресс-служба донского правительства, обязанности Виталия Кушнарева, как замгубернатора, временно возложены на другого заместителя главы региона Игоря Сорокина. Сейчас в отношении чиновника возбуждены два уголовных дела: о коррупции и незаконном хранении оружия. Он заключен под стражу.