Как сообщает пресс-служба донского правительства, обязанности Виталия Кушнарева, как замгубернатора, временно возложены на другого заместителя главы региона Игоря Сорокина. Сейчас в отношении чиновника возбуждены два уголовных дела: о коррупции и незаконном хранении оружия. Он заключен под стражу.
Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев отстранен от должности
Врио губернатора Роствоской области подписал указ об отстранении от занимаемой должности министра транспорта Виталия Кушнарева. Его место займет Инна Володина первый заместитель экс-главы ведомства, которая до сих пор временно исполняла его обязанности.