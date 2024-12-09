Мишустин поздравил Пиотровского с 80-летием

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием, назвав неоценимым его вклад в сохранение отечественного культурного наследия. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
«Известный ученый, востоковед с мировым именем, яркий и многогранный человек, вы посвятили свою жизнь подвижническому служению искусству, внесли неоценимый вклад в сохранение и популяризацию отечественного культурного наследия», — говорится в сообщении.
По словам Мишустина, благодаря профессиональным знаниям, преданности своему делу и незаурядному организаторскому таланту Пиотровского Эрмитаж превратился в крупнейший исторический, научно-просветительский и образовательный центр, известный далеко за пределами России.
«Желаю вам осуществления творческих замыслов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего», — добавил премьер-министр.
Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992 года занимает должность директора музея. В сентябре 2022 года Мишустин вновь переназначил Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Его полномочия на этом посту были подтверждены еще на три года.