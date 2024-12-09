Мишустин поздравил Пиотровского с 80-летием

Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992 года занимает должность директора музея. В сентябре 2022 года Мишустин вновь переназначил Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Его полномочия на этом посту были подтверждены еще на три года.