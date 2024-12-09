Нижегородский губернатор Глеб Никитин работает сегодня в Минске

В частности, уже состоялась встреча с послом Российской Федерации Борисом Грызловым.
«Поблагодарил его и торгпреда России в Республике Юрия Золотарёва за содействие, мы получаем серьёзную поддержку в вопросах сотрудничества и реализации совместных проектов!» — подчеркнул Глеб Никитин.
В рамках визита в День героев Отечества нижегородцы возложили цветы к монументу Победы.
«Поклонились героям всех времен, павшим при выполнении боевого долга. Вечная им память!» — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, в ноябре делегация дорожно-строительной отрасли Республики Беларусь посетила в Нижний Новгород для расширения бизнес-контактов.
Также напомним, что Казань и Минск стали побратимами.