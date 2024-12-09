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Нижегородский губернатор Глеб Никитин работает сегодня в Минске

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня, 9 декабря, делегация региона посетила с рабочим визитом столицу Республики Беларусь — Минск.

Источник: РИА "Новости"

В частности, уже состоялась встреча с послом Российской Федерации Борисом Грызловым.

«Поблагодарил его и торгпреда России в Республике Юрия Золотарёва за содействие, мы получаем серьёзную поддержку в вопросах сотрудничества и реализации совместных проектов!» — подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках визита в День героев Отечества нижегородцы возложили цветы к монументу Победы.

«Поклонились героям всех времен, павшим при выполнении боевого долга. Вечная им память!» — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в ноябре делегация дорожно-строительной отрасли Республики Беларусь посетила в Нижний Новгород для расширения бизнес-контактов.

Также напомним, что Казань и Минск стали побратимами.