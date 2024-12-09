В фонде капремонта Самарской области снова сменился глава

Ранее главой Куйбышевского района был Алексей Коробков. Но недавно он возглавил Новокуйбышевск. После этого временно исполняющим обязанности главы района был назначен Андрей Корытцев, но он продержался на посту недолго.
Выводцев работал в ФКР тоже недолго. Фонд часто меняет руководителей. В июле этого года пост гендиректора ФКР покинул Павел Жданов.
Один из последних руководителей, Александр Константинов получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп. А его предшественник Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за «откаты» с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали руководитель строительной компании «Волгарегионстрой-С» Дмитрий Дурназаров и ряд других подрядчиков.