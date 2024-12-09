Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в форуме «Путевка в жизнь»

«Во всей этой работе общественным организациям могут и должны помогать неравнодушные люди — волонтеры. И здесь мною поручено министерству молодежной политики организовать совместную работу с “Молодой Гвардией Единой России”. Наш долг — сделать так, чтобы ограничения по здоровью ни для кого не были непреодолимым препятствием для полноценной жизни. Особенно заботливого отношения заслуживают участники специальной военной операции, получившие ранения при выполнении своего воинского долга. Защитники отечества и их семьи должны чувствовать на себе постоянное внимание государства и всего нашего общества», — подчеркнул глава региона.