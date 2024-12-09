Кремль счел преждевременным разговор о сохранении присутствия в Сирии

«Пока преждевременно об этом говорить, в любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — сказал он.
Песков назвал очень важным вопрос о мерах безопасности российских военных баз в Сирии. «Разумеется, сейчас делается все, что необходимо, и все, что возможно с тем, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. И конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — заключил он.
В ночь на 8 декабря антиправительственные силы объявили о контроле над Дамаском. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу, ему предоставили убежище в России.
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