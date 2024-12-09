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Кремль счел преждевременным разговор о сохранении присутствия в Сирии

Военное присутствие России в Хмеймиме и Тартусе — это предмет «серьезного разговора» с будущими властями Сирии, пока идет период трансформации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2024

«Пока преждевременно об этом говорить, в любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — сказал он.

Песков назвал очень важным вопрос о мерах безопасности российских военных баз в Сирии. «Разумеется, сейчас делается все, что необходимо, и все, что возможно с тем, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. И конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — заключил он.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы объявили о контроле над Дамаском. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу, ему предоставили убежище в России.

Материал дополняется.

Песков Дмитрий