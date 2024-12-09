Кремль счел преждевременным разговор о сохранении присутствия в Сирии

«Пока преждевременно об этом говорить, в любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — сказал он.