Глава Екатеринбурга назначил ответственного за прочность ЖКХ

Также прописаны параметры модернизации сетей. В частности, доля ветхих тепломагистралей к 2045 году должна снизиться с 74,4% до 57,4%, ветхих канализационных труб — с 65,6% до 47,6%, водопроводов — с 40% до 29,9%. Все эти работы, как ожидается, будут проводить организации, на балансе которых находятся сети (в частности, «Екатеринбургская теплосетевая компания»). Планы по модернизации и обустройству новых коммунальных объектов приведены в увязке с застройкой городской территории.