Глава Екатеринбурга назначил ответственного за прочность ЖКХ

В документе приводятся расчеты затрат на модернизацию и развитие коммунальных сетей. К 2045 году на это потребуется 1,1 трлн рублей. Но источник по финансированию затрат на сумму 761,3 млрд рублей пока не определен.
Также прописаны параметры модернизации сетей. В частности, доля ветхих тепломагистралей к 2045 году должна снизиться с 74,4% до 57,4%, ветхих канализационных труб — с 65,6% до 47,6%, водопроводов — с 40% до 29,9%. Все эти работы, как ожидается, будут проводить организации, на балансе которых находятся сети (в частности, «Екатеринбургская теплосетевая компания»). Планы по модернизации и обустройству новых коммунальных объектов приведены в увязке с застройкой городской территории.
Добавим, что на сегодня Рустам Галямов курирует в администрации Екатеринбурга вопросы транспорта и строительства. Сферу ЖКХ курирует другой заместитель — Владимир Гейко.