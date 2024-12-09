Политолог оценил угрозу Трампа о выходе США из НАТО

О том, что США в перспективе могут выйти из состава НАТО, если европейские страны не будут должным образом финансировать организацию, Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post.
Он добавил, что нахождение Вашингтона в Альянсе зависит от того, будут ли союзники выполнять свои финансовые обязательства.
«Дональд Трамп лукавит. Он забыл упомянуть о том, что Североатлантический Альянс для Соединенных Штатов является коммерческим проектом, который приносит огромную прибыль. В первую очередь речь идет о продаже оружия своим сателлитам по завышенным ценам», — объяснил Перенджиев «Инфо 24».
Эксперт привел в пример сделку между Америкой и Польшей по продаже зенитного ракетного комплекса Patriot. Комплекс ПВО был продан республике по завышенной в два раза стоимости.
Перенджиев считает, что угрозы об отказе Белого дома от членства в НАТО — попытка Трампа оказать давление на власти стран Евросоюза, чтобы нарастить прибыльность Североатлантического альянса. По мнению эксперта, предупреждение будущего главы Америки — не более чем шантаж, который должен привести к тому, что европейские члены НАТО станут больше платить, улучшив показатели альянса.
Деятельность НАТО и его перспективы Трамп и Эммануэль Макрон обсуждали в Париже, куда американский лидер прибыл 8 декабря. В интервью газете New York Post Дональд Трамп уточнил, что «НАТО — это хорошо, пока там платят по счетам».