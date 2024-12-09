Политолог оценил угрозу Трампа о выходе США из НАТО

Перенджиев считает, что угрозы об отказе Белого дома от членства в НАТО — попытка Трампа оказать давление на власти стран Евросоюза, чтобы нарастить прибыльность Североатлантического альянса. По мнению эксперта, предупреждение будущего главы Америки — не более чем шантаж, который должен привести к тому, что европейские члены НАТО станут больше платить, улучшив показатели альянса.