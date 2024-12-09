Межевич: «Орешник» в Беларуси может стать внешней рамкой безопасности

На фоне крайне сложной геополитической картины и напряжения на внешнем контуре, Союзное государство намерено укрепляться еще более интенсивно, одновременно решая задачи внутреннего развития. Для этого необходимо осмыслить как положительный, так и отрицательный опыт Евросоюза и прочих интеграционных объединений.
«Особенно активно давление на Союзное государство сейчас во внешнеполитической и оборонной повестке. И дальше начинается вполне понятная любому цепочка — чтобы повысить эффективность в отражении возможного внешнего вмешательства, у вас в доме должен быть порядок… и нужна внешняя рамка безопасности. И в этом смысле в плане военной политики в координации мы опережаем другие направления, что руководство двух стран и сделало», ― говорит Межевич.
«Мы показали экономическую успешность — раз, социально-политическую успешность — наши народы объективно хотят жить вместе, это два. И мы доказали, что мы можем защищаться. Последние решения о том, что “Орешник” может расти не только где-нибудь под Смоленском, но вполне и где-нибудь под “Смолевичами”, свидетельство именно этого».