Межевич: «Орешник» в Беларуси может стать внешней рамкой безопасности

«Особенно активно давление на Союзное государство сейчас во внешнеполитической и оборонной повестке. И дальше начинается вполне понятная любому цепочка — чтобы повысить эффективность в отражении возможного внешнего вмешательства, у вас в доме должен быть порядок… и нужна внешняя рамка безопасности. И в этом смысле в плане военной политики в координации мы опережаем другие направления, что руководство двух стран и сделало», ― говорит Межевич.