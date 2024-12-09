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Межевич: «Орешник» в Беларуси может стать внешней рамкой безопасности

О новых перспективах в обороне Союзного государства после заседания Высшего Госсовета в Минске рассуждает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Источник: Sputnik.by

На фоне крайне сложной геополитической картины и напряжения на внешнем контуре, Союзное государство намерено укрепляться еще более интенсивно, одновременно решая задачи внутреннего развития. Для этого необходимо осмыслить как положительный, так и отрицательный опыт Евросоюза и прочих интеграционных объединений.

«Особенно активно давление на Союзное государство сейчас во внешнеполитической и оборонной повестке. И дальше начинается вполне понятная любому цепочка — чтобы повысить эффективность в отражении возможного внешнего вмешательства, у вас в доме должен быть порядок… и нужна внешняя рамка безопасности. И в этом смысле в плане военной политики в координации мы опережаем другие направления, что руководство двух стран и сделало», ― говорит Межевич.

«Мы показали экономическую успешность — раз, социально-политическую успешность — наши народы объективно хотят жить вместе, это два. И мы доказали, что мы можем защищаться. Последние решения о том, что “Орешник” может расти не только где-нибудь под Смоленском, но вполне и где-нибудь под “Смолевичами”, свидетельство именно этого».

добавляет эксперт.