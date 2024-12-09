Что ждет Сирию после Асада: прогнозы экспертов

Захват власти в Сирии радикальными группировками и бегство из страны президента Башара Асада стали самыми значимыми политическими событиями на Ближнем Востоке в последние дни. Теперь сирийское государство могут ждать самые разные перспективы, и определенным будущее страны назвать сложно.
Эксперт Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу в беседе с ТАСС отметил, что политические перспективы страны кажутся «хрупкими» из-за ее этноконфессионального разнообразия. Главным вопросом, по мнению аналитика, становится единство свергнувших Асада группировок.
Российский политик и лидер Демократической партии России Александр Зорин считает, что есть два варианта развития событий. Согласно первому, Сирию может ждать реализация иракского сценария. Последний подразумевает центральную власть в Дамаске, созданную представителями более умеренной оппозиции, а также легализацию курдской автономии на севере страны. Отдельные регионы при этом останутся под контролем Турции и исламских группировок.
Другой сценарий предполагает активизацию вооруженного противостояния между различными группировками оппозиции, которые попытаются поделить власть и контроль над наиболее привлекательными в экономическом отношении регионами страны. Тогда события начнут развиваться по образцу Ливии, где в 2011 году свергли Муаммара Каддафи. Напомним, что после это вооруженное противостояние развернулось уже между отдельными политическими силами, ранее выступавшими против ливийского лидера.
Многое будет зависеть, подчеркивает эксперт, от активности других ключевых игроков региональной политики. Речь идет о США, России, Турции, Израиле, Иране. Остается открытым и вопрос о будущем российских военных баз в стране.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале пообещал, что Москва поможет сирийцам. Но он также отметил, что им придется теперь самостоятельно справляться с ситуацией гражданской войны в стране.
Профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов счел, что Асад сам упустил возможность диалога с оппозицией, о необходимости которого ему не раз говорила Россия. В результате даже алавиты в Латакии сносят статуи сирийского лидера, сообщают «Ведомости».