Что ждет Сирию после Асада: прогнозы экспертов

Другой сценарий предполагает активизацию вооруженного противостояния между различными группировками оппозиции, которые попытаются поделить власть и контроль над наиболее привлекательными в экономическом отношении регионами страны. Тогда события начнут развиваться по образцу Ливии, где в 2011 году свергли Муаммара Каддафи. Напомним, что после это вооруженное противостояние развернулось уже между отдельными политическими силами, ранее выступавшими против ливийского лидера.