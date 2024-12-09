Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт

«Я соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть. Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которые отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию», — сказала Кадыров, отвечая на вопрос о словах Трампа про мирное урегулирование по Украине.